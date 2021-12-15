Огнева (Красина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева (Красина) Анна Ивановна

Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Красин Иван Васильевич

Мать: Красина Ирина Андреевна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Огнев Виктор Александрович

Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.01.1908 ст.

Муж: Огнев Александр Михайлович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.

Дочь: Огнева Манефа Александровна

Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Огнев Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.04.1920

Дочь: Огнева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.07.1921

Сын: Огнев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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