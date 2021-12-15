Огнева (Красина) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Красин Иван Васильевич
Мать: Красина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Огнев Виктор Александрович
Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович
Бракосочетание
11.01.1908 ст.
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.
Дочь: Огнева Манефа Александровна
Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Огнев Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.04.1920
Дочь: Огнева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.07.1921
Сын: Огнев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Огнев Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно