Красина Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.
Сын: Красин Александр Иванович
Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.11.1879 ст.
Дочь: Красина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Огнева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно