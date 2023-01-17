Красина Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1876 ст.

Сын: Красин Александр Иванович

Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1878 ст.

Сын: Красин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.11.1879 ст.

Дочь: Красина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Огнева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Красин Иван Васильевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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