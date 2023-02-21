Огнева Варвара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Сын: Огнев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Огнев Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Огнев Лев Михайлович
Отец ребёнка: Огнев Михаил Ефремович
Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.
Отец ребёнка: Огнев Михаил Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно