Огнева Варвара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Варвара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Огнев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Огнев Михаил Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Огнев Лев Михайлович

Отец ребёнка: Огнев Михаил Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.07.1900 ст.

Сын: Огнев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Огнев Михаил Ефремович

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огнев Михаил Ефремович

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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