Москалев Степан Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москалева Павла Иванова
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: (Москалева) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Москалева ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: (Москалева) Еликонида Степановна
Мать ребёнка: Москалева ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: (Москалева) Мария Степановна
Мать ребёнка: Москалева ?
Смерть
Неизвестно