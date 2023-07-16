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Москалев Степан Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: Москалев Павел Андреев

Мать: Москалева Ираида Александрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Павла Иванова

Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: (Москалева) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Москалева ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: (Москалева) Еликонида Степановна

Мать ребёнка: Москалева ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Дочь: (Москалева) Мария Степановна

Мать ребёнка: Москалева ?

Смерть
Неизвестно

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