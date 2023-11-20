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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Объявление помещика Набалова о выкупе земли крестьянами Кадниковского уезда Митюковской вол. д. Сосновицы. 1882 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Митюковской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5206Сосновица, д. вл.при колодцах.1216635122132
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
807. Сосновица, деревня бывшая владельческая, дворов 38, жителей 257, лавка
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Сосновица8934829102908189121730—
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2510СосновицаСосновицк.ИльинскийРезанова1200,041513
26—СосновицаСосновицк.ИльинскийНабалова1200,091924
27—СосновицаСосновицк.ИльинскийЗасецкой1200,050151145
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сосновица (СС,СККОВ,колхоз,1 торг. завед.,шк. I ст.) 176деревняЗимнее: 0 км. Летнее: —.Зимнее: 45 км. Летнее: 79 км.Зимнее: 195 км. Летнее: 229 км.8180
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34317Сосновицадеревня60°21'с.ш.40°50'в.д.P-37-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618454118д Сосновицадеревня