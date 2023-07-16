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Москалев Павел Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848

Отец: Москалев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Киприян Павлов

Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев ?

Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Сын: Москалев Степан Павлов

Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Москалев Флегонт Павлов

Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова

Рождение ребёнка
01.05.1888

Сын: Москалев Вечеслав Павлов

Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова

Смерть
Неизвестно

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