Москалев Павел Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1848
Отец: Москалев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москалев ?
Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова
Рождение ребёнка
01.05.1888
Мать ребёнка: Москалева Ираида Александрова
Смерть
Неизвестно