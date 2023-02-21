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Маскалев Флегонт Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.07.1934

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Маскалев Павел Андреев

Мать: ?

Рождение ребёнка
1908

Сын: Москалев Игнатий Флегонтович

Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Сын: Маскалев Сергей Флегонтович

Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Москалев Ириней Флегонтович

Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1917

Дочь: Сахань Надежда Флегонтовна

Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1922

Сын: Москалев Дмитрий Флегонтович

Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.07.1934
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