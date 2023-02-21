Маскалев Флегонт Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти?.07.1934
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Маскалев Павел Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1908
Сын: Москалев Игнатий Флегонтович
Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Сын: Маскалев Сергей Флегонтович
Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Москалев Ириней Флегонтович
Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
11.09.1917
Дочь: Сахань Надежда Флегонтовна
Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова
Рождение ребёнка
04.11.1922
Сын: Москалев Дмитрий Флегонтович
Мать ребёнка: Маскалева Ульяна Семенова
Смерть
?.07.1934