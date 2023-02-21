Маскалева (Маскалева) Ульяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти02.08.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Москалев Игнатий Флегонтович
Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Сын: Маскалев Сергей Флегонтович
Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов
Рождение ребёнка
1914
Сын: Москалев Ириней Флегонтович
Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов
Рождение ребёнка
11.09.1917
Дочь: Сахань Надежда Флегонтовна
Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов
Рождение ребёнка
04.11.1922
Сын: Москалев Дмитрий Флегонтович
Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов
Смерть
02.08.1942