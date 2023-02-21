Маскалева (Маскалева) Ульяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маскалева (Маскалева) Ульяна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

02.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Москалев Игнатий Флегонтович

Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Сын: Маскалев Сергей Флегонтович

Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Москалев Ириней Флегонтович

Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.09.1917

Дочь: Сахань Надежда Флегонтовна

Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.11.1922

Сын: Москалев Дмитрий Флегонтович

Отец ребёнка: Маскалев Флегонт Павлов

Сосновица, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.08.1942
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