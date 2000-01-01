Маскалев Киприан Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маскалев Павел Андреев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Мать ребёнка: Маскалева Евдокия Калистратова
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Дочь: Вивея Артемьева
Мать ребёнка: Маскалева Евдокия Калистратова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1915