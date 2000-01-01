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Маскалев Киприан Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1848 г.р.

Мать

Жена

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Вычислено 1907 г.р.
Вычислено 1914 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маскалев Павел Андреев

Мать: ?

Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Маскалев Иван Киприанов

Мать ребёнка: Маскалева Евдокия Калистратова

Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Дочь: Вивея Артемьева

Мать ребёнка: Маскалева Евдокия Калистратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маскалева Евдокия Калистратова

Смерть
До 1915
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