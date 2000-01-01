Маскалева (Маскалева) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1899
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Маскалев Степан Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Еликонида Степановна
Отец ребёнка: Маскалев Степан Павлов
Рождение ребёнка
Вычислено 1906
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Маскалев Степан Павлов
Смерть
Неизвестно