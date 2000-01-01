Маскалева (Маскалева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маскалева (Маскалева) ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1899

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Маскалев Степан Павлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Еликонида Степановна

Отец ребёнка: Маскалев Степан Павлов

Рождение ребёнка
Вычислено 1906

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Маскалев Степан Павлов

Смерть
Неизвестно
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