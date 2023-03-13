Купреянова (Фадеева) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Фадеевъ Семенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купреяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Купреянова) Прасквоья
Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Купреянова) Анна
Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Купреяновъ) Фиона
Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Купреянова) Устинья
Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Купреяновъ) Настасья
Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Купреяновъ Логинъ
Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Купреяновъ Парфенъ
Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ