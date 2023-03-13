Купреянова (Фадеева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКупреянова (Фадеева) Аксинья

Купреянова (Фадеева) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Фадеевъ Семенъ

Мать: Фадеева Прасковья Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреяновъ Степанъ

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Купреянова) Прасквоья

Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Купреянова) Анна

Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Купреяновъ) Фиона

Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Купреянова) Устинья

Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Купреяновъ) Настасья

Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Купреяновъ Логинъ

Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Купреяновъ Парфенъ

Отец ребёнка: Купреяновъ Степанъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.