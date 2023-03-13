Фадеевъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Фадей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фадеевъ Анкудинъ
Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Маленцова (Фадеева) Афимья
Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Фадеевъ Тимофей
Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фадеевъ Яковъ
Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Фадеева) Матрена
Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Фадеева) Авдотья
Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева