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Фадеевъ Семенъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Фадей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеева Прасковья Савельева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Фадеевъ Анкудинъ

Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Маленцова (Фадеева) Афимья

Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Фадеевъ Тимофей

Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фадеевъ Яковъ

Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Фадеева) Матрена

Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Фадеева) Авдотья

Мать ребёнка: Фадеева Прасковья Савельева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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