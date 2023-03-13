Фадеева Прасковья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеева Прасковья Савельева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1763

Сын: Фадеевъ Анкудинъ

Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Маленцова (Фадеева) Афимья

Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1769

Сын: Фадеевъ Тимофей

Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ

Рождение ребёнка
1779

Сын: Фадеевъ Яковъ

Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Фадеева) Матрена

Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Фадеева) Авдотья

Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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