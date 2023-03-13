Фадеева Прасковья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фадеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фадеевъ Анкудинъ
Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Маленцова (Фадеева) Афимья
Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Фадеевъ Тимофей
Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фадеевъ Яковъ
Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Фадеева) Матрена
Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Фадеева) Авдотья
Отец ребёнка: Фадеевъ Семенъ