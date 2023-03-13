Купреяновъ Степанъ 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Купреяновъ Степанъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Купреяновъ Андреянъ

Мать: Купреянова Авдотья Максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Купреянова) Прасквоья

Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Купреянова) Анна

Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Купреяновъ) Фиона

Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Купреянова) Устинья

Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Купреяновъ) Настасья

Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Купреяновъ Логинъ

Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Купреяновъ Парфенъ

Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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