Купреяновъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Купреяновъ Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Купреянова) Прасквоья
Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Купреянова) Анна
Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Купреяновъ) Фиона
Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Купреянова) Устинья
Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Купреяновъ) Настасья
Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Купреяновъ Логинъ
Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Купреяновъ Парфенъ
Мать ребёнка: Купреянова (Фадеева) Аксинья