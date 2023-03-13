Купреянова Авдотья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гусева Федора
Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Купреяновъ Степанъ
Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купреяновъ Андреянъ