Купреянова Авдотья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреянова Авдотья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гусева Федора

Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ

Рождение ребёнка
1773

Сын: Купреяновъ Степанъ

Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Купреяновъ Андреянъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купреяновъ Андреянъ

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