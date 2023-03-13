Гусева (Купреянова) Федора
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Купреяновъ Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Гусевъ Меркулъ
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гусевъ Григорий
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Гусева) Катерина
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1797
Сын: Гусевъ Гаврила
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: (Гусева) Лукерья
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гусевъ Матвей
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Гусева) Марья
Отец ребёнка: Гусевъ Савелий