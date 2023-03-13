Гусева (Купреянова) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Купреянова) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Купреяновъ Андреянъ

Мать: Купреянова Авдотья Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Савелий

Рождение ребёнка
1786

Сын: Гусевъ Меркулъ

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Гусевъ Григорий

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Гусева) Катерина

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Сын: Гусевъ Гаврила

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: (Гусева) Лукерья

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гусевъ Матвей

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Гусева) Марья

Отец ребёнка: Гусевъ Савелий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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