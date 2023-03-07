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Купреяновъ Андреянъ

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Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1738

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Купреяновъ Илья

Мать: Купреянова Авдотья Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Гусева Федора

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Купреяновъ Степанъ

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Авдотья Максимова

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