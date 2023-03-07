Купреяновъ Андреянъ
Место рождения
Дата рождения1738
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Купреяновъ Илья
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Гусева Федора
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Купреяновъ Степанъ
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Максимова
Бракосочетание
Неизвестно