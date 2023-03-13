Купреяновъ Илья
Место рождения
Дата рождения1701
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Купреяновъ Герасимъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Сын: Купреяновъ Андреянъ
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Купреянова) Василиса
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1749
Сын: Купреяновъ Тимофей
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Кондрева Домна Ильина
Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова
Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан