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Купреяновъ Илья

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1701

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Купреяновъ Герасимъ

Мать: не указана

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купреянова Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1738

Сын: Купреяновъ Андреянъ

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Купреянова) Василиса

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Купреяновъ Тимофей

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Кондрева Домна Ильина

Мать ребёнка: Купреянова Авдотья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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