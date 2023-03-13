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Гусевъ Григорий

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Гусевъ Савелий

Мать: Гусева (Купреянова) Федора

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Дарья

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гусевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гусева Дарья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Гусева) Федора

Мать ребёнка: Гусева Дарья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Гусевъ Василий

Мать ребёнка: Гусева Дарья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: (Гусева) Авдотья

Мать ребёнка: Гусева Дарья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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