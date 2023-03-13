Гусевъ Григорий
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Гусевъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Дарья
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гусевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гусева Дарья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Гусева) Федора
Мать ребёнка: Гусева Дарья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Гусевъ Василий
Мать ребёнка: Гусева Дарья
Рождение ребёнка
1815
Дочь: (Гусева) Авдотья
Мать ребёнка: Гусева Дарья