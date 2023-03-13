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(Купреяновъ) Настасья
(Купреяновъ) Настасья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1799
Пол
Женский
Отец
Купреяновъ Степанъ
1773 г.р.
Мать
Купреянова (Фадеева) Аксинья
1772 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец:
Купреяновъ Степанъ
Мать:
Купреянова Аксинья
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