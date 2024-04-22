Кулик Виктор Сидорович
Место рождения
Дата рождения11.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861
Отец: Кулик Сидор Афанасьевич
Мать: Кулик Евдокия Васильевна
Бракосочетание
?.04.1885
Жена: Кулик Васса Павловна
Бракосочетание
?.04.1885
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Васса Викторовна
Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Кулик Евдокия Викторовна
Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1887
Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Чепела Мария Викторовна
Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна
Рождение ребёнка
08.11.1895
Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна
Рождение ребёнка
07.06.1898
Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна
Рождение ребёнка
03.01.1902
Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна
Смерть
Неизвестно