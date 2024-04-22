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Кулик Виктор Сидорович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

11.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1861

Отец: Кулик Сидор Афанасьевич

Мать: Кулик Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
?.04.1885

Жена: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
?.04.1885

Жена: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Васса Викторовна

Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Кулик Евдокия Викторовна

Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Кулик Федор Викторович

Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Чепела Мария Викторовна

Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1895

Сын: Кулик Михаил Викторович

Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1898

Сын: Кулик Петр Викторович

Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Кулик Иван Викторович

Мать ребёнка: Кулик Васса Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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