Кулик (Петрусь) Васса Павловна
Место рождения
Дата рождения14.08.1867
Дата смерти07.11.1913
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1867
Отец: Петрус Павел Михайлович
Бракосочетание
?.04.1885
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Васса Викторовна
Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Кулик Евдокия Викторовна
Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
08.11.1887
Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
07.08.1892
Дочь: Чепела Мария Викторовна
Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
08.11.1895
Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
07.06.1898
Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович
Рождение ребёнка
03.01.1902
Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович
Смерть
07.11.1913