Кулик (Петрусь) Васса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик (Петрусь) Васса Павловна

Кулик (Петрусь) Васса Павловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

14.08.1867

Дата смерти

07.11.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1867

Отец: Петрус Павел Михайлович

Мать: Петрусь Лукия Терентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
?.04.1885

Муж: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Васса Викторовна

Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Кулик Евдокия Викторовна

Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1887

Сын: Кулик Федор Викторович

Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1892

Дочь: Чепела Мария Викторовна

Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.11.1895

Сын: Кулик Михаил Викторович

Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1898

Сын: Кулик Петр Викторович

Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1902

Сын: Кулик Иван Викторович

Отец ребёнка: Кулик Виктор Сидорович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
07.11.1913
Липовый Рог, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close