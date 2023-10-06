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Кулик Федор Викторович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1887

Отец: Кулик Виктор Сидорович

Мать: Кулик Васса Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1913

Жена: Кулик Елена Макаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.07.1914

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Кулик Елена Макаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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