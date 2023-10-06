Кулик Федор Викторович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения08.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1887
Отец: Кулик Виктор Сидорович
Мать: Кулик Васса Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1913
Жена: Кулик Елена Макаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.07.1914
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Кулик Елена Макаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно