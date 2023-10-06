Петрусь Лукия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1865
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1867
Дочь: Кулик Васса Павловна
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1868
Сын: Петрус Лука Павлович
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1869
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1872
Дочь: Пинчук Наталия Павловна
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1875
Дочь: Петрусь Ефросиния Павловна
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1878
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1883
Дочь: Петрусь Феодора Павловна
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно