Петрусь Лукия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусь Лукия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Петрус Андрей Павлович

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Петрус Фотий Павлович

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1867

Дочь: Кулик Васса Павловна

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.11.1868

Сын: Петрус Лука Павлович

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1869

Сын: Петрус Григорий Павлович

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1872

Дочь: Пинчук Наталия Павловна

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Петрусь Ефросиния Павловна

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1878

Сын: Петрус Тихон Павлович

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1883

Дочь: Петрусь Феодора Павловна

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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