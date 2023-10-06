Петрусь (Петрусь) Ефросиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрусь (Петрусь) Ефросиния Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

27.09.1875

Дата смерти

29.08.1877

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1875

Отец: Петрус Павел Михайлович

Мать: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.08.1877
Черниговская губерния, Российская империя
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