Петрус Павел Михайлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения16.07.1837
Дата смерти11.12.1886
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1837
Отец: Петрус Михаил Андреевич
Мать: Петрусь Анна Власьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1860
Мать ребёнка: Петрусь Ефимия Васильевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1865
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1867
Дочь: Кулик Васса Павловна
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1868
Сын: Петрус Лука Павлович
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1869
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1872
Дочь: Пинчук Наталия Павловна
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1875
Дочь: Петрусь Ефросиния Павловна
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1878
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1883
Дочь: Петрусь Феодора Павловна
Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1886
Черниговская губерния, Российская империя