Петрус Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрус Павел Михайлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

16.07.1837

Дата смерти

11.12.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1837

Отец: Петрус Михаил Андреевич

Мать: Петрусь Анна Власьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Петрус Никита Павлович

Мать ребёнка: Петрусь Ефимия Васильевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1863

Сын: Петрус Андрей Павлович

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1865

Сын: Петрус Фотий Павлович

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.08.1867

Дочь: Кулик Васса Павловна

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1868

Сын: Петрус Лука Павлович

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.11.1869

Сын: Петрус Григорий Павлович

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.08.1872

Дочь: Пинчук Наталия Павловна

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.09.1875

Дочь: Петрусь Ефросиния Павловна

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
12.08.1878

Сын: Петрус Тихон Павлович

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.05.1883

Дочь: Петрусь Феодора Павловна

Мать ребёнка: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрусь Ефимия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
11.12.1886
Черниговская губерния, Российская империя
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