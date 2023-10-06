Пинчук (Петрусь) Наталия Павловна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения22.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1872
Отец: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.07.1891
Рождение ребёнка
04.01.1893
Дочь: Пинчук Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.06.1897
Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
16.08.1898
Дочь: Кот Анна Николаевна
Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.03.1901
Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1903
Дочь: Пинчук Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Евлампия Николаевна
Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1910
Дочь: Пинчук Мария Николаевна
Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич
Смерть
Неизвестно