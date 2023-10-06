Пинчук (Петрусь) Наталия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинчук (Петрусь) Наталия Павловна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1872

Отец: Петрус Павел Михайлович

Мать: Петрусь Лукия Терентьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.07.1891

Муж: Пинчук Николай Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Дочь: Пинчук Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1897

Сын: Пинчук Петр Николаевич

Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1898

Дочь: Кот Анна Николаевна

Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1901

Сын: Пинчук Яков Николаевич

Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1903

Дочь: Пинчук Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Евлампия Николаевна

Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1910

Дочь: Пинчук Мария Николаевна

Отец ребёнка: Пинчук Николай Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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