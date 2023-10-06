Пинчук Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.07.1891
Жена: Пинчук Наталия Павловна
Рождение ребёнка
04.01.1893
Дочь: Пинчук Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна
Рождение ребёнка
06.06.1897
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна
Рождение ребёнка
16.08.1898
Дочь: Кот Анна Николаевна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна
Рождение ребёнка
13.03.1901
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1903
Дочь: Пинчук Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1907
Дочь: Евлампия Николаевна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна
Рождение ребёнка
26.01.1910
Дочь: Пинчук Мария Николаевна
Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна
Смерть
Неизвестно