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Пинчук Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1891

Жена: Пинчук Наталия Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.01.1893

Дочь: Пинчук Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1897

Сын: Пинчук Петр Николаевич

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.08.1898

Дочь: Кот Анна Николаевна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1901

Сын: Пинчук Яков Николаевич

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
31.10.1903

Дочь: Пинчук Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.03.1907

Дочь: Евлампия Николаевна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1910

Дочь: Пинчук Мария Николаевна

Мать ребёнка: Пинчук Наталия Павловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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