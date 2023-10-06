Петрусь Ефимия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти13.03.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1860
Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.03.1862
Черниговская губерния, Российская империя