Петрусь Ефимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрусь Ефимия Васильевна

Петрусь Ефимия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

13.03.1862

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Петрус Никита Павлович

Отец ребёнка: Петрус Павел Михайлович

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрус Павел Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.03.1862
Черниговская губерния, Российская империя
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