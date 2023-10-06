Кулик Петр Викторович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.06.1898
Дата смерти23.07.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1898
Отец: Кулик Виктор Сидорович
Мать: Кулик Васса Павловна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
23.07.1909
Черниговская губерния, Российская империя