Кулик Петр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулик Петр Викторович

Кулик Петр Викторович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.06.1898

Дата смерти

23.07.1909

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1898

Отец: Кулик Виктор Сидорович

Мать: Кулик Васса Павловна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
23.07.1909
Черниговская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close