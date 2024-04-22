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Кулик Сидор Афанасьевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

31.12.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1841

Отец: Кулик Афанасий Павлович

Мать: Кулик Мария Кондратьевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.09.1861

Жена: Кулик Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Кулик Виктор Сидорович

Мать ребёнка: Кулик Евдокия Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Марченко Елисавета Сидоровна

Мать ребёнка: Кулик Феодора Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Улянченко Мариамна Сидоровна

Мать ребёнка: Кулик Феодора Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулик Феодора Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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