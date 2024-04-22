Кулик Сидор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения31.12.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1841
Отец: Кулик Афанасий Павлович
Мать: Кулик Мария Кондратьевна
Бракосочетание
03.09.1861
Жена: Кулик Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
11.11.1861
Мать ребёнка: Кулик Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.1874
Дочь: Марченко Елисавета Сидоровна
Мать ребёнка: Кулик Феодора Васильевна
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Улянченко Мариамна Сидоровна
Мать ребёнка: Кулик Феодора Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулик Феодора Васильевна
Смерть
Неизвестно