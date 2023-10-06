Кулик Феодора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти29.01.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1874
Дочь: Марченко Елисавета Сидоровна
Отец ребёнка: Кулик Сидор Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Улянченко Мариамна Сидоровна
Отец ребёнка: Кулик Сидор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.01.1905
Черниговская губерния, Российская империя