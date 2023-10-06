Кулик Феодора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Феодора Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

29.01.1905

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1874

Дочь: Марченко Елисавета Сидоровна

Отец ребёнка: Кулик Сидор Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Улянченко Мариамна Сидоровна

Отец ребёнка: Кулик Сидор Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Сидор Афанасьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
29.01.1905
Черниговская губерния, Российская империя
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