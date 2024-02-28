Марченко (Кулик) Елисавета Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарченко (Кулик) Елисавета Сидоровна

Марченко (Кулик) Елисавета Сидоровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

01.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874

Отец: Кулик Сидор Афанасьевич

Мать: Кулик Феодора Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
16.01.1900

Муж: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1901

Дочь: Марченко Александра Павловна

Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.09.1902

Сын: Марченко Петр Павлович

Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1906

Сын: Марченко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.02.1910

Сын: Марченко Федор Павлович

Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.02.1912

Дочь: Марченко Мария Павловна

Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.07.1913

Сын: Марченко Иван Павлович

Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1916

Сын: Марченко Михаил Павлович

Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close