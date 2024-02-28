Марченко (Кулик) Елисавета Сидоровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874
Отец: Кулик Сидор Афанасьевич
Мать: Кулик Феодора Васильевна
Бракосочетание
16.01.1900
Рождение ребёнка
18.04.1901
Дочь: Марченко Александра Павловна
Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович
Рождение ребёнка
07.09.1902
Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович
Рождение ребёнка
14.09.1906
Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович
Рождение ребёнка
03.02.1910
Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович
Рождение ребёнка
16.02.1912
Дочь: Марченко Мария Павловна
Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович
Рождение ребёнка
21.07.1913
Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович
Рождение ребёнка
24.09.1916
Отец ребёнка: Марченко Павел Хрисанфович
Смерть
Неизвестно