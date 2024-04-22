Улянченко (Кулик) Мариамна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1880
Отец: Кулик Сидор Афанасьевич
Мать: Кулик Феодора Васильевна
Бракосочетание
30.05.1899
Рождение ребёнка
08.06.1902
Дочь: Улянченко Мария Максимовна
Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич
Рождение ребёнка
28.12.1903
Сын: Уляченко Степан Максимович
Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Улянченко Ксения Максимовна
Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич
Рождение ребёнка
10.06.1907
Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич
Рождение ребёнка
13.03.1910
Дочь: Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич
Смерть
Неизвестно