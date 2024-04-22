Улянченко (Кулик) Мариамна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улянченко (Кулик) Мариамна Сидоровна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

22.02.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1880

Отец: Кулик Сидор Афанасьевич

Мать: Кулик Феодора Васильевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
30.05.1899

Муж: Уляченко Максим Ерофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1902

Дочь: Улянченко Мария Максимовна

Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Уляченко Степан Максимович

Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Улянченко Ксения Максимовна

Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.06.1907

Сын: Уляченко Петр Максимович

Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1910

Дочь: Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Уляченко Максим Ерофеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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