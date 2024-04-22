Уляченко Максим Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1873
Дата смерти02.03.1911
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1873
Бракосочетание
30.05.1899
Рождение ребёнка
08.06.1902
Дочь: Улянченко Мария Максимовна
Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна
Рождение ребёнка
28.12.1903
Сын: Уляченко Степан Максимович
Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна
Рождение ребёнка
26.01.1906
Дочь: Улянченко Ксения Максимовна
Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна
Рождение ребёнка
10.06.1907
Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна
Рождение ребёнка
13.03.1910
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна
Смерть
02.03.1911