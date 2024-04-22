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Уляченко Максим Ерофеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

20.01.1873

Дата смерти

02.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1873

Отец: Уляченко Ерофей Ефимович

Мать: Улянченко Ирина Елисеевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
30.05.1899

Жена: Улянченко Мариамна Сидоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1902

Дочь: Улянченко Мария Максимовна

Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Уляченко Степан Максимович

Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Дочь: Улянченко Ксения Максимовна

Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.06.1907

Сын: Уляченко Петр Максимович

Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.03.1910

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Улянченко Мариамна Сидоровна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
02.03.1911
Липовый Рог, Чернігівська область
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