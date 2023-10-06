Кулик (Динька) Евдокия Васильевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения03.08.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1841
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.09.1861
Муж: не указан
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1861
Отец ребёнка: Кулик Сидор Афанасьевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно