Кулик (Динька) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Динька) Евдокия Васильевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.08.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1841

Отец: Динька Василий Петрович

Мать: Динька Елисавета Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
03.09.1861

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.11.1861

Сын: Кулик Виктор Сидорович

Отец ребёнка: Кулик Сидор Афанасьевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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