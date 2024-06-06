Губернаторов Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти15.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Орлов Федор Игнатьевич
Бракосочетание
30.04.1850 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1853 ст.
Сын: Губернаторов Илья Алексеевич
Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.
Сын: Губернаторов Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
10.06.1861 ст.
Сын: Губернаторов Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
12.03.1863 ст.
Сын: Губернаторов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
24.03.1870 ст.
Сын: Губернаторов Гаврила Алексеевич
Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна
Рождение ребёнка
12.03.1873 ст.
Дочь: (Губернаторова) Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна
Бракосочетание
30.03.1874 ст.
Смерть
15.07.1912