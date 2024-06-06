Губернаторов Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГубернаторов Алексей Федорович

Губернаторов Алексей Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.07.1912

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Орлов Федор Игнатьевич

Мать: Орлова Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
30.04.1850 ст.

Жена: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1853 ст.

Сын: Губернаторов Илья Алексеевич

Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.

Сын: Губернаторов Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1861 ст.

Сын: Губернаторов Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1863 ст.

Сын: Губернаторов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1870 ст.

Сын: Губернаторов Гаврила Алексеевич

Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1873 ст.

Дочь: (Губернаторова) Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
30.03.1874 ст.

Жена: Губернаторова Агриппина Яковлевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
15.07.1912

Мы используем куки для улучшения работы сайта.