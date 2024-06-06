Губернаторов Василий Алексеевич 12.03.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Губернаторов Василий Алексеевич

Место рождения

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

12.03.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1863 ст.

Отец: Губернаторов Алексей Федорович

Мать: Губернаторова Ирина Ефремовна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губернаторова Анастасия Макаровна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1880 ст.

Дочь: Губернаторова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Губернаторова Анастасия Макаровна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1894 ст.

Сын: Губернаторов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Губернаторова Анастасия Макаровна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.

Сын: Губернаторов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Губернаторова Анастасия Макаровна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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