Губернаторов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1863 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1880 ст.
Дочь: Губернаторова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Губернаторова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
03.02.1894 ст.
Сын: Губернаторов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Губернаторова Анастасия Макаровна
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.
Сын: Губернаторов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Губернаторова Анастасия Макаровна
Смерть
Неизвестно