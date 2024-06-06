Губернаторова Ирина Ефремовна 1833 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиГубернаторова Ирина Ефремовна

Губернаторова Ирина Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

02.08.1873 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1850 ст.

Муж: Губернаторов Алексей Федорович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1853 ст.

Сын: Губернаторов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.

Сын: Губернаторов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1861 ст.

Сын: Губернаторов Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1863 ст.

Сын: Губернаторов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1870 ст.

Сын: Губернаторов Гаврила Алексеевич

Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1873 ст.

Дочь: (Губернаторова) Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
02.08.1873 ст.
Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.