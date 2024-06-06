Губернаторова Ирина Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти02.08.1873 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1850 ст.
Рождение ребёнка
17.07.1853 ст.
Сын: Губернаторов Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1856 ст.
Сын: Губернаторов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
10.06.1861 ст.
Сын: Губернаторов Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1863 ст.
Сын: Губернаторов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
24.03.1870 ст.
Сын: Губернаторов Гаврила Алексеевич
Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1873 ст.
Дочь: (Губернаторова) Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Губернаторов Алексей Федорович
Смерть
02.08.1873 ст.