Губернаторова Анастасия Макаровна 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Губернаторова Анастасия Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губернаторов Василий Алексеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1880 ст.

Дочь: Губернаторова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Губернаторов Василий Алексеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
03.02.1894 ст.

Сын: Губернаторов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Губернаторов Василий Алексеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.

Сын: Губернаторов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Губернаторов Василий Алексеевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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