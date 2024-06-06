Губернаторова Анастасия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1880 ст.
Дочь: Губернаторова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Губернаторов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
03.02.1894 ст.
Сын: Губернаторов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Губернаторов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
22.07.1897 ст.
Сын: Губернаторов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Губернаторов Василий Алексеевич
Смерть
Неизвестно