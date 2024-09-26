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Орлов Федор Игнатьевич

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Место рождения

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

01.06.1804 ст.

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1804 ст.

Отец: Игнат Иванович

Мать: Марфа Даниловна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Орлов Семен Федорович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Орлов Антон Федорович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Губернаторов Алексей Федорович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.06.1834 ст.

Дочь: (Орлова) Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
1835
Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Орлова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

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