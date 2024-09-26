Орлов Федор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1804 ст.
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1804 ст.
Отец: Игнат Иванович
Мать: Марфа Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Губернаторов Алексей Федорович
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.06.1834 ст.
Дочь: (Орлова) Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна
Смерть
1835
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Орлова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Дмитриевна