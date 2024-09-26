Орлов Семен Федорович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти24.12.1890 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Орлов Федор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1845 ст.
Дочь: (Орлова) Сиклития Семеновна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
23.01.1847
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
29.07.1850 ст.
Сын: Орлов Фома Семенович
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.
Дочь: (Орлова) Василиса Семеновна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
05.05.1859 ст.
Дочь: Гликерия Семеновна
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.
Сын: Орлов Иван Семенович
Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна
Смерть
24.12.1890 ст.