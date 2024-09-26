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Орлов Семен Федорович

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Место рождения

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

24.12.1890 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Орлов Федор Игнатьевич

Мать: Орлова Татьяна Дмитриевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1845 ст.

Дочь: (Орлова) Сиклития Семеновна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1847

Сын: Орлов Семен Семенович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Орлов Афонасий Семенович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1850 ст.

Сын: Орлов Фома Семенович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.08.1857 ст.

Дочь: (Орлова) Василиса Семеновна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.05.1859 ст.

Дочь: Гликерия Семеновна

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1863 ст.

Сын: Орлов Иван Семенович

Мать ребёнка: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
24.12.1890 ст.
Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

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