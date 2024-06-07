Орлов Фома Семенович
Место рождения
Дата рождения29.07.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1850 ст.
Отец: Орлов Семен Федорович
Бракосочетание
08.11.1868 ст.
Жена: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
23.11.1869 ст.
Дочь: Екатерина Фоминична
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
12.10.1871 ст.
Сын: Орлов Иван Фомич
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
13.10.1873
Дочь: Парасковья Фоминична
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
26.07.1875 ст.
Сын: Орлов Степан Фомич
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
22.07.1879 ст.
Сын: Орлов Борис Фомич
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.
Сын: Орлов Михаил Фомич
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
15.08.1884 ст.
Сын: Орлов Андрей Фомич
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
27.12.1894 ст.
Дочь: (Орлова) Анисья Фоминична
Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно