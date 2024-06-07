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Орлов Фома Семенович

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Место рождения

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

29.07.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1850 ст.

Отец: Орлов Семен Федорович

Мать: Орлова Татьяна Николаевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
08.11.1868 ст.

Жена: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
23.11.1869 ст.

Дочь: Екатерина Фоминична

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
12.10.1871 ст.

Сын: Орлов Иван Фомич

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1873

Дочь: Парасковья Фоминична

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
26.07.1875 ст.

Сын: Орлов Степан Фомич

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
22.07.1879 ст.

Сын: Орлов Борис Фомич

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.10.1881 ст.

Сын: Орлов Михаил Фомич

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
15.08.1884 ст.

Сын: Орлов Андрей Фомич

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
27.12.1894 ст.

Дочь: (Орлова) Анисья Фоминична

Мать ребёнка: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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