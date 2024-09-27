Орлов Иван Фомич
Место рождения
Дата рождения12.10.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871 ст.
Отец: Орлов Фома Семенович
Мать: Орлова Анна Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1899 ст.
Дочь: (Орлова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна
Рождение ребёнка
20.11.1901 ст.
Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.
Дочь: (Орлова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна
Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.
Сын: Орлов Федор Иванович
Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна
Смерть
Неизвестно