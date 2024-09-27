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Орлов Иван Фомич

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Место рождения

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

12.10.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1871 ст.

Отец: Орлов Фома Семенович

Мать: Орлова Анна Емельяновна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна

Рождение ребёнка
24.01.1899 ст.

Дочь: (Орлова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
20.11.1901 ст.

Сын: Орлов Степан Иванович

Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
05.01.1907 ст.

Дочь: (Орлова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
17.01.1909 ст.

Сын: Орлов Федор Иванович

Мать ребёнка: Орлова (Аксенова) Фиона Назарьевна

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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