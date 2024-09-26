Орлова Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти02.10.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Губернаторов Алексей Федорович
Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
30.06.1834 ст.
Дочь: (Орлова) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Орлова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич
Смерть
02.10.1874 ст.