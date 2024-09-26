Орлова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлова Татьяна Дмитриевна

Орлова Татьяна Дмитриевна

avatar

Место рождения

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

02.10.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Орлов Семен Федорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Орлов Антон Федорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Губернаторов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
30.06.1834 ст.

Дочь: (Орлова) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Орлова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Орлов Федор Игнатьевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
02.10.1874 ст.
Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.