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Петр Сергеев

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Сергей Степанов

Мать: Вторая Жена Степанида Кузьмина

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1757-1758 записи о рождении нет, МК-1759 --- === ИВ-1759 Петр 2 ИВ-1760 Петр 2 МК-1803 10.05.1803 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына С... Показать все
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1804 28.09.1804 Вышеписаннаго уезда 3й Градницкой волости деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева дочь Анисья 20ти лет неизвестною болезнию, оная умершай погребена той же Казанской церкви свя... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1803

Сын: Семён Петров

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1803 10.05.1803 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына Семена которой крещен того же месяца 11го числа вышеозначенными оной Казанской церкв... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1806

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1806 13.03.1806 Той же деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына Алексея которой крещен того же месяца 14го числа упомянутой Казанской церкви священником Мар... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1807

Дочь: Наталья Петрова

Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1807 17.08.1807 Бежецкого уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила дочь Наталью которая крещена того же числа означенной Казанс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клементий Петров

Мать ребёнка: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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