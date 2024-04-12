Петр Сергеев
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1757
Отец: Сергей Степанов
МК-1757-1758 записи о рождении нет, МК-1759 --- === ИВ-1759 Петр 2 ИВ-1760 Петр 2 МК-1803 10.05.1803 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына С... Показать все
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
МК-1804 28.09.1804 Вышеписаннаго уезда 3й Градницкой волости деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева дочь Анисья 20ти лет неизвестною болезнию, оная умершай погребена той же Казанской церкви свя... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1803
Сын: Семён Петров
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
МК-1803 10.05.1803 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына Семена которой крещен того же месяца 11го числа вышеозначенными оной Казанской церкв... Показать все
Рождение ребёнка
13.03.1806
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
МК-1806 13.03.1806 Той же деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына Алексея которой крещен того же месяца 14го числа упомянутой Казанской церкви священником Мар... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1807
Дочь: Наталья Петрова
Мать ребёнка: Анастасия Тимофеева
МК-1807 17.08.1807 Бежецкого уезда Казенной Княжевской вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила дочь Наталью которая крещена того же числа означенной Казанс... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клементий Петров
МК-1808 Кто имянно венчаны 28.05.1808 Той же деревни у крестьянина Петра Сергеева сын Клементей холост с девкою той же деревни крестьянина Алексея Прокофьева дочериею его Маврой первым браком Оный бр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно