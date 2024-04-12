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Семён Петров

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

10.05.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1803

Отец: Петр Сергеев

Мать: Анастасия Тимофеева

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1803 10.05.1803 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына Семена которой крещен того же месяца 11го числа вышеозначенными оной Казанской церкв... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
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