Семён Петров
Место рождения
Дата рождения10.05.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1803
Отец: Петр Сергеев
Мать: Анастасия Тимофеева
МК-1803 10.05.1803 Той же вотчины деревни Филипихи у крестьянина Петра Сергеева жена Настасья Тимофеева родила сына Семена которой крещен того же месяца 11го числа вышеозначенными оной Казанской церкв... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно