Сергей Степанов
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Степан Давыдов
Мать: Степанида Макарова
ИВ-1737 Сергей 5 ИВ-1740 Сергей 8 ИВ-1745 Сергей Степанов 13 ИВ-1754 Брат ево родной Сергей 26 ИВ-1760 Помянутого Ивана брат родной Сергей Степанов 31
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Анастасия Сергеева
Мать ребёнка: Вторая Жена Степанида Кузьмина
ИВ-1759 Настасья 5 ИВ-1760 Настасья 5
Рождение ребёнка
1757
Сын: Петр Сергеев
Мать ребёнка: Вторая Жена Степанида Кузьмина
МК-1757-1758 записи о рождении нет, МК-1759 --- === ИВ-1759 Петр 2 ИВ-1760 Петр 2
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно