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Сергей Степанов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Степан Давыдов

Мать: Степанида Макарова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Сергей 5 ИВ-1740 Сергей 8 ИВ-1745 Сергей Степанов 13 ИВ-1754 Брат ево родной Сергей 26 ИВ-1760 Помянутого Ивана брат родной Сергей Степанов 31
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Анастасия Сергеева

Мать ребёнка: Вторая Жена Степанида Кузьмина

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1759 Настасья 5 ИВ-1760 Настасья 5
Рождение ребёнка
1757

Сын: Петр Сергеев

Мать ребёнка: Вторая Жена Степанида Кузьмина

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1757-1758 записи о рождении нет, МК-1759 --- === ИВ-1759 Петр 2 ИВ-1760 Петр 2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Степанида Кузьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Ирина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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