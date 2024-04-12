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Степан Давыдов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Давыд

Мать: не указана

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Брат ево Стефан Давидов 60 ИВ-1740 Стефан Давыдов 64 ИВ-1745 Степанида вдова
Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Степанов

Мать ребёнка: Степанида Макарова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Иван 30 ИВ-1740 Иван 34 ИВ-1745 Иван Стефанов 37 ИВ-1750 Иван Стефанов 43 ИВ-1754 Иван Степанов 39 ИВ-1757 Иван Стефанов 42 МК-1759 13.11.1759 Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Степан... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Феодосия Степанова

Мать ребёнка: Степанида Макарова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Феодосия 20
Рождение ребёнка
1732

Сын: Сергей Степанов

Мать ребёнка: Степанида Макарова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Сергей 5 ИВ-1740 Сергей 8 ИВ-1745 Сергей Степанов 13 ИВ-1754 Брат ево родной Сергей 26 ИВ-1760 Помянутого Ивана брат родной Сергей Степанов 31
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Степанида Макарова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Марфа 3 ИВ-1740 Марфа 7 ИВ-1745 Марфа Стефанова 12
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Макарова

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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