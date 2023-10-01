Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Степан Давыдов
Мать: Степанида Макарова
ИВ-1737 Иван 30 ИВ-1740 Иван 34 ИВ-1745 Иван Стефанов 37 ИВ-1750 Иван Стефанов 43 ИВ-1754 Иван Степанов 39 ИВ-1757 Иван Стефанов 42 МК-1759 13.11.1759 Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Степан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Григорий Иванов
Мать ребёнка: Вторая Жена Ульяна Михайлова
Ранее не было ИВ-1758 Григорий 7 ИВ-1759 Григорий 8 ИВ-1760 Григорий 9 ИВ-1770 Григорий Иванов 20 ИВ-1771 Григорий Иванов 21 ИВ-1772 Григорий 22 МК-1770-1772 браков нет ИВ-1773 Григорей Иванов 20 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1753
Сын: Семён Иванов
Мать ребёнка: Вторая Жена Ульяна Михайлова
ИВ-1754 Симеон году ИВ-1756 Сын их Семен 8 ИВ-1757 Симеон 15 ИВ-1758 Симеон 4 ИВ-1759 Семен 5 ИВ-1760 Симеон 6 ИВ-1770-1771 Семёна нет ИВ-1772 Симеон 17 ИВ-1773 Симеон Иванов 15 ИВ-1779 Симеон Иван... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1759
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Вторая Жена Ульяна Михайлова
ИВ-1759 Иван 2 месяца МК-1759 13.11.1759 Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Степанова сын Иоанн ИВ-1760 Иван 2 ИВ-1770 Иван Иванов 11 ИВ-1771 Иван Иванов 12 ИВ-1772 Иван 12 ИВ-1773 Иван Иванов 10 ... Показать все
Смерть
Неизвестно