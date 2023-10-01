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Иван Степанов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Степан Давыдов

Мать: Степанида Макарова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Иван 30 ИВ-1740 Иван 34 ИВ-1745 Иван Стефанов 37 ИВ-1750 Иван Стефанов 43 ИВ-1754 Иван Степанов 39 ИВ-1757 Иван Стефанов 42 МК-1759 13.11.1759 Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Степан... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вторая Жена Ульяна Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Первая Жена Мария Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1751

Сын: Григорий Иванов

Мать ребёнка: Вторая Жена Ульяна Михайлова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Ранее не было ИВ-1758 Григорий 7 ИВ-1759 Григорий 8 ИВ-1760 Григорий 9 ИВ-1770 Григорий Иванов 20 ИВ-1771 Григорий Иванов 21 ИВ-1772 Григорий 22 МК-1770-1772 браков нет ИВ-1773 Григорей Иванов 20 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1753

Сын: Семён Иванов

Мать ребёнка: Вторая Жена Ульяна Михайлова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1754 Симеон году ИВ-1756 Сын их Семен 8 ИВ-1757 Симеон 15 ИВ-1758 Симеон 4 ИВ-1759 Семен 5 ИВ-1760 Симеон 6 ИВ-1770-1771 Семёна нет ИВ-1772 Симеон 17 ИВ-1773 Симеон Иванов 15 ИВ-1779 Симеон Иван... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1759

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Вторая Жена Ульяна Михайлова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1759 Иван 2 месяца МК-1759 13.11.1759 Деревни Филипихи у крестьянина Ивана Степанова сын Иоанн ИВ-1760 Иван 2 ИВ-1770 Иван Иванов 11 ИВ-1771 Иван Иванов 12 ИВ-1772 Иван 12 ИВ-1773 Иван Иванов 10 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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